”C’era due volte il barone Lamberto” | come Rodari insegna a non avere paura

C'era due volte il barone Lamberto è una novella per ragazzi scritta da Gianni Rodari. In quest'opera, lo scrittore affronta il tema della morte; trattando una tematica così importante, Rodari fa in modo che, il piccolo lettore, instauri un rapporto maturo con l'idea del trapasso. Nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l'Infanzia un viaggio nella forma del romanzo breve: una storia in cui il famoso pedagogista, maestro elementare e scrittore insegna ai bambini a non aver timore della morte e del cambiamento.

