Centri commerciali | salta riapertura nei weekend Salvini | ' Altro schiaffo'

(Di venerdì 23 aprile 2021) Nientedeinei fine settimana. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, del decreto aperture non c'è più il riferimento previsto dalle bozze che prevedeva la possibilità di aprire i, i parchie le strutture analoghe nei ...

Niente riapertura deinei fine settimana. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, del decreto aperture non c'è più il riferimento previsto dalle bozze che prevedeva la possibilità di aprire i ...Questa la richiesta unanime delle associazioni del commercio, ANCC - Coop, ANCD - Conad, Confcommercio, Confimprese, CNCC"Consiglio Nazionale deie Federdistribuzione posta all'...Dal canto suo il presidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin, ha dichiarato: “Prendiamo atto che la riapertura dei centri commerciali durante il fine settimana è stata cancellata, senza alcuna ...Riapriranno anche nei giorni festivi, sempre in zona gialla, i mercati e i centri commerciali. Dal 1 giugno in zona gialla si potranno frequentare le palestre al chiuso. Potranno aprire ma solo a ...