Centri commerciali, salta la riapertura nel weekend: non è previsto nel decreto (Di venerdì 23 aprile 2021) Brutte notizie per i Centri commerciali. Nel weekend non potranno riaprire, neanche a maggio. Contrariamente a quanto era previsto dalla bozze dell'ultimo decreto Covid, nella versione definitiva, approdata in Gazzetta ufficiale, non c'è alcun riferimento alla riapertura di Centri, parchi e gallerie commerciali nei giorni festivi e prefestivi in zona rossa. Centri commerciali, salta la riapertura L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

