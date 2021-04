Centri commerciali, salta la riapertura nel week end. Previsto nella bozza del decreto, sparisce dal testo in Gazzetta Ufficiale (Di venerdì 23 aprile 2021) Colpo di scena per i Centri commerciali che per ora ancora non riapriranno nei fine settimana a differenza da quanto era Previsto nella bozza del decreto sull’aggiornamento delle misure anti pandemia. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, non c’è più infatti il riferimento che compariva nelle bozze e che prevedeva la possibilità di aprire i Centri commerciali, i parchi commerciali e le strutture analoghe nei fine settimana a partire dal 15 maggio. L’indicazione arriva dal presidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin. “E’ una scelta inaspettata e senza alcuna spiegazione”, afferma. “Prendiamo atto che la riapertura dei Centri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Colpo di scena per iche per ora ancora non riapriranno nei fine settimana a differenza da quanto eradelsull’aggiornamento delle misure anti pandemia. Nelfinale, arrivato in, non c’è più infatti il riferimento che compariva nelle bozze e che prevedeva la possibilità di aprire i, i parchie le strutture analoghe nei fine settimana a partire dal 15 maggio. L’indicazione arriva dal presidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin. “E’ una scelta inaspettata e senza alcuna spiegazione”, afferma. “Prendiamo atto che ladei...

