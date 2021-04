Centri commerciali | riaperture nei weekend saltano Salvini | ' Decreto cambiato con un blitz' Ira delle associazioni

(Di venerdì 23 aprile 2021) Nel testo finale arrivato in Gazzetta Ufficiale, però, non c'è più alcun riferimento all'art. 8 delsulleche avrebbe previsto l'aperturasaracinesche a partire dal 15 maggio.

Incentivi per la riqualificazione ecologica dei, come per le abitazioni. Sono tre proposte per il piano di ripresa e resilienza che arrivano dal presidente di Coop Italia, Marco ...Perché saranno chiusi anche il sabato e la domenica , nonostante le prime bozze del decreto facessero pensare a delle dei nei parchie strutture analoghe. Nel testo ...Chi si aspettava la riapertura dei centri commerciali nei weekend, resterà deluso. Perché saranno chiusi anche il sabato e la domenica, nonostante le prime bozze del decreto facessero pensare a delle ...E su questo filone si inseriscono anche le ultime dichiarazioni di Matteo Salvini, tornato belligerante: “Cancellata con un vero e proprio blitz la riapertura dei centri commerciali nei weekend a ...