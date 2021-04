Centri commerciali | riaperture nei weekend saltano Salvini | «Decreto cambiato con un blitz» Ira delle associazioni

Advertising

matteosalvinimi : Cancellata con un vero e proprio blitz la riapertura dei centri commerciali nei weekend a partire dal 15 maggio: en… - Agenzia_Ansa : Saltano le riaperture dei centri commerciali nei fine settimana a partire dal 15 maggio. Lo prevede il testo finale… - rtl1025 : ?? Niente riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, de… - cpetacci : RT @ALFO100897: Tutto ciò rientra sempre nel 'famoso' piano rilanciato da quel 'personaggio' di Letta riguardo '...un grande patto per supe… - LauraCarrese : RT @matteosalvinimi: Cancellata con un vero e proprio blitz la riapertura dei centri commerciali nei weekend a partire dal 15 maggio: ennes… -

...aperti? E i parrucchieri? Nelle regioni in zona gialla e arancione tutte le attività... Sempre in zona rossa rimangono chiusi parrucchieri, barbieri eestetici. Cosa cambia per la ...... pure nei fine settimana, tutti i negozi anche all'interno dei: il settore del commercio e dei pubblici esercizi ha già sofferto troppo e ha bisogno di riprendere a lavorare, ...Resteranno chiusi anche il sabato e la domenica i negozi nei parchi commerciali, centri commerciali e strutture analoghe, nonostante le prime bozze del decreto facessero pensare a delle riaperture.Senza limiti orari, infine, la ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive. I centri commerciali resteranno chiusi nei week end fino al 15 maggio. Lunedì è anche il giorno in cui riaprono ...