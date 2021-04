Centri commerciali, ira Salvini: “Cancellata riapertura weekend con blitz” (Di venerdì 23 aprile 2021) Centri commerciali di nuovo chiusi nel weekend. Secondo quando denunciato da Federdistribuzione, è stata infatti Cancellata la riapertura prevista dal 15 maggio nel decreto riaperture pubblicato in Gazzetta Ufficiale con nuove regole da lunedì 26 aprile. La mossa non piace al leader della Lega, Matteo Salvini, che parla di cancellazione con “un vero e proprio blitz” e di “ennesimo schiaffo al buonsenso”. “Cancellata con un vero e proprio blitz la riapertura dei Centri commerciali nei weekend a partire dal 15 maggio: ennesimo schiaffo al buonsenso, al lavoro, alla libertà, agli accordi. Il Decreto era immodificabile per pranzare al chiuso e per togliere il coprifuoco ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021)di nuovo chiusi nel. Secondo quando denunciato da Federdistribuzione, è stata infattilaprevista dal 15 maggio nel decreto riaperture pubblicato in Gazzetta Ufficiale con nuove regole da lunedì 26 aprile. La mossa non piace al leader della Lega, Matteo, che parla di cancellazione con “un vero e proprio” e di “ennesimo schiaffo al buonsenso”. “con un vero e proprioladeineia partire dal 15 maggio: ennesimo schiaffo al buonsenso, al lavoro, alla libertà, agli accordi. Il Decreto era immodificabile per pranzare al chiuso e per togliere il coprifuoco ...

rtl1025 : ?? Niente riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, de… - Adnkronos : Saltano le #riaperture dei centri commerciali durante il fine settimana in #zonagialla - LegaSalvini : Altri posti di lavoro a rischio, per pregiudizi ideologici e non per criteri scientifici? Inaccettabile. - SoniaLaVera : RT @ImolaOggi: Avanti tutta con la demolizione sociale ed economica del Paese! Decreto Covid, cancellata riapertura dei centri commerciali… - fainfoeconomia : L'ultimo decreto anti-Covid di Draghi non prevede la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana prevista… -