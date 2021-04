Centri commerciali | dal decreto sparisce la riapertura nel weekend Monta la protesta

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il nuovoDraghi sulle riaperture dal 26 aprile non scontenta solo le Regioni - cheno per scuola e coprifuoco - ma anche la grande distribuzione: dal testo pubblicato in Gazzetta ...

matteosalvinimi : Cancellata con un vero e proprio blitz la riapertura dei centri commerciali nei weekend a partire dal 15 maggio: en… - Agenzia_Ansa : Saltano le riaperture dei centri commerciali nei fine settimana a partire dal 15 maggio. Lo prevede il testo finale… - rtl1025 : ?? Niente riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, de… - PortendoSwitch : RT @matteosalvinimi: Cancellata con un vero e proprio blitz la riapertura dei centri commerciali nei weekend a partire dal 15 maggio: ennes… - cate_p_ : RT @manginobrioches: Però sta cosa di associare la libertà ai centri commerciali fa davvero venire i brividi, fa. Lo dovremmo un poco ripe… -

... dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, sono sparite le riaperture deinei weekend da metà maggio. Nel decreto 'bollinato' - 23 pagine in tutto - non si fa infatti ...Scompare dal testo finale del decreto Aperture, ora in Gazzetta Ufficiale, il riferimento (che pure era in bozza) alla riapertura deie dei parchi, e strutture simili, a partire ...Niente riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Un dietrofront ‘inspiegabile’ è stato definito dagli esercenti e dai responsabili delle associazioni del settore. Nel testo finale ...Nelle bozze del decreto riaperture circolate negli ultimi giorni si parlava anche del ritorno all'operatività dei centri commerciali anche nel weekend. Ma nel documento finale ai grandi centri non si ...