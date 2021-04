Centri commerciali ancora chiusi nel weekend | saltano le riaperture

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 aprile 2021) Nella bozza del decreto legge per lesi prevedeva la possibilità di aprire i, i parchie le strutture analoghe nei fine settimana a partire dal 15 maggio. Nel testo finale arrivato in Gazzetta Ufficiale però non c’è più alcun riferimento allenel. Il nervosismo e la rabbia tra i rappresentanti sindacali è evidente. Il passo indietro sui“è una scelta inaspettata e senza alcuna spiegazione”, dichiara il presidente di Federdistribuzione Alberto Frausin, che aggiunge: “Non possiamo accettare che le aziende del commercio, che hanno sempre risposto con responsabilità durante tutte le fasi dell’emergenza pandemica, non abbiano una prospettiva certa sulla data di riapertura dei ...