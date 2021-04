Centri commerciali ancora chiusi nel weekend, la categoria insorge: 'Penalizzati nonostante le misure di sicurezza' (Di venerdì 23 aprile 2021) Nelle bozze del decreto riaperture circolate negli ultimi giorni si parlava anche del ritorno all'operatività dei Centri commerciali anche nel weekend . Ma nel documento finale ai grandi Centri non si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 aprile 2021) Nelle bozze del decreto riaperture circolate negli ultimi giorni si parlava anche del ritorno all'operatività deianche nel. Ma nel documento finale ai grandinon si ...

