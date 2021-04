Ceferin sulla lotta al razzismo: “Possiamo usare le stesse sanzioni per combattere la Super Lega” (Di venerdì 23 aprile 2021) Alexander Ceferin torna a parlare in un’intervista al The Mirror, il presidente dell’Uefa ha dichiarato di combattere il razzismo come ha fatto per la Super Lega: “Possiamo farlo. Le sanzioni contro il razzismo possono essere le stesse. Possiamo impedire loro di partecipare alle nostre competizioni. Possiamo farlo e siamo pronti a sfruttare qualsiasi sanzione. Ne abbiamo parlato tante volte e siamo impegnati a farlo. Non sarà una lotta semplice, ma faremo qualsiasi cosa in nostro potere. Non vogliamo razzismo, sessismo, omofobia o qualsiasi tipo di discriminazione nel calcio. Siamo pronti a tutto, abbiamo bisogno del supporto di tutti. È una cosa sociale, per questo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) Alexandertorna a parlare in un’intervista al The Mirror, il presidente dell’Uefa ha dichiarato diilcome ha fatto per la: “farlo. Lecontro ilpossono essere leimpedire loro di partecipare alle nostre competizioni.farlo e siamo pronti a sfruttare qualsiasi sanzione. Ne abbiamo parlato tante volte e siamo impegnati a farlo. Non sarà unasemplice, ma faremo qualsiasi cosa in nostro potere. Non vogliamo, sessismo, omofobia o qualsiasi tipo di discriminazione nel calcio. Siamo pronti a tutto, abbiamo bisogno del supporto di tutti. È una cosa sociale, per questo ...

