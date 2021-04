Ceferin spaventa Juventus e Milan: “chi è in Superlega starà fuori dalla Champions League” (Di venerdì 23 aprile 2021) Nel mondo del calcio continua a tenere banco il caso della Superlega ed il presidente Ceferin avvisa Juventus e Milan, intenzionati ad appoggiare ancora la competizione. Attraverso il portale “Der Spiegel” ha deciso di mettere le cose in chiaro: “Chiunque continui a essere coinvolto nella Superlega, in futuro non potrà giocare nelle competizioni Uefa”, sulla stessa linea delle squadre italiane anche Barcellona e Real Madrid. “Le nostre competizioni saranno fantastiche anche senza queste quattro squadre. Adesso possiamo dire che se qualcuno vuole essere egoista, può provare a fare di nuovo la Superlega. Ma ci hanno già provato una volta e hanno fallito!”. Superlega, spuntano i contratti: la ripartizione di Inter, Juventus e ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 aprile 2021) Nel mondo del calcio continua a tenere banco il caso dellaed il presidenteavvisa, intenzionati ad appoggiare ancora la competizione. Attraverso il portale “Der Spiegel” ha deciso di mettere le cose in chiaro: “Chiunque continui a essere coinvolto nella, in futuro non potrà giocare nelle competizioni Uefa”, sulla stessa linea delle squadre italiane anche Barcellona e Real Madrid. “Le nostre competizioni saranno fantastiche anche senza queste quattro squadre. Adesso possiamo dire che se qualcuno vuole essere egoista, può provare a fare di nuovo la. Ma ci hanno già provato una volta e hanno fallito!”., spuntano i contratti: la ripartizione di Inter,e ...

