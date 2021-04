Ceferin: «Le competizioni saranno fantastiche anche senza Juve, Real Madrid, Barcellona e Milan» (Di venerdì 23 aprile 2021) Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, tiene alta la tensione e avvisa le squadre che sono ancora dentro la Superlega La Uefa non ha preso provvedimenti verso i team aderenti alla Superlega ma il numero uno Aleksander Ceferin tiene alta la tensione. Attraverso il portale “Der Spiegel” Ceferin ha ribadito i rischi che corrono le squadre ancora nella Superlega. «Chiunque continui a essere coinvolto nella Superlega, in futuro non potrà giocare nelle competizioni Uefa. Juve, Barcellona, Milan e Real Madrid sono ancora dentro? Le nostre competizioni saranno fantastiche anche senza queste quattro squadre. “Adesso possiamo dire che se qualcuno vuole ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Aleksander, presidente della UEFA, tiene alta la tensione e avvisa le squadre che sono ancora dentro la Superlega La Uefa non ha preso provvedimenti verso i team aderenti alla Superlega ma il numero uno Aleksandertiene alta la tensione. Attraverso il portale “Der Spiegel”ha ribadito i rischi che corrono le squadre ancora nella Superlega. «Chiunque continui a essere coinvolto nella Superlega, in futuro non potrà giocare nelleUefa.sono ancora dentro? Le nostrequeste quattro squadre. “Adesso possiamo dire che se qualcuno vuole ...

