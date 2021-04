Catania | stangata per l’ex ad Lo Monaco | sequestro di beni da 640 mila euro I dettagli

(Di venerdì 23 aprile 2021)per Pietro Lo.La Guardia di finanza di, nell’ambito di una inchiesta coordinata dalla Procura etnea, ha sequestrato su ordine del gip del Tribunale,che ammontano ad un totale di 640a Pietro Loper omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto per il 2018.A riportarlo è "La Gazzetta dello Sport" secondo cui, le indagini, hanno tratto origine da una segnalazione dello scorso 13 marzo della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate.I successivi approfondimenti hanno consentito di accertare che Lo, all’epoca dei fatti rappresentate legale del Calcio, ha omesso di versare, per conto della società sportiva, l’imposta relativa all’anno 2018 per un importo totale di 640 ...

