Catania | sequestrati 640mila euro all’ex ad Lo Monaco

(Di venerdì 23 aprile 2021) Maxi-sequestro ai danni di Pietro Lo, ex amministratore delegato del. I finanzieri del Comando Provinciale dihanno infatti sequestrato bendi benidirigente per via di un mancato versamento, per conto della società, dell’imposta sul valore aggiunto nel 2018. Gli agenti hanno agito dopo aver ricevuto una segnalazione dell’Agenzia delle entrate. “E’ stata individuata la somma corrispondente al profitto del reato – Inoltre – è stata sottoposta a sequestro preventivo con provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale didel 26.03.2021” si legge nella nota della Guardia di Finanza. SportFace.

GDF : #GDF #Catania Operazione "Follow the Money II" #Operazione internazionale contro la "mafia imprenditrice". Sequest… - sportface2016 : #Catania, sequestrati 640mila euro all'ex ad #LoMonaco - pipposcifo1 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Frode fiscale, sequestrati i beni dell'ex ad del Catania Lo Monaco - - blogsicilia : #notizie #sicilia Frode fiscale, sequestrati i beni dell'ex ad del Catania Lo Monaco - - MomentiCalcio : #Catania, sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 5 milioni di euro a #PietroLoMonaco -

