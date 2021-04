Caso Schwazer | Wada attacca l’Italia | “E’ mancato il giusto processo”

(Di venerdì 23 aprile 2021) . La replica del legale: “Frasi senza sostanza”. ROMA –. L’Agenzia Mondiale antidoping ritorna sulla vicenda del marciatore e critica duramente il nostro Paese. “La mancanza di correttezza e diè evidente – si legge in una nota, riportata da La Repubblica – ci vorrebbero molte pagine per correggere tutti gli errori e le incomprensioni del decreto del giudice istruttori . Non ci sono state violazioni nella catena di custodia esterna del campione o nella catena di custodia interna. Il gruppo di esperti scientifici Tas ha anche scoperto sulla base di un esame approfondito del pacchetto di documentazione del laboratorio e delle prove del personale del laboratorio di Colonia, che tutti i movimenti del campione ...

L'agenzia mondiale antidoping torna a parlare delAlexe lo fa in maniera dura. "La Wada respinge completamente le accuse mosse contro di essa dal giudice istruttore. Proprio come un ...Per la giustizia italianaè innocente e ora l'ex campione olimpico 2008 ha presentato ricorso contro la squalifica di otto anni. Wada: "Respingiamo le accuse" Ma la Wada non ci sta. L'...Roma, 23 aprile 2021 - E’ scontro totale tra la giustizia italiana e la Wada in relazione alla nota vicenda Alex Schwazer. Il marciatore, estromesso dalle Olimpiadi di Rio a causa di un controllo ...L'agenzia mondiale antidoping torna a parlare del caso Alex Schwazer e lo fa in maniera dura. "La Wada respinge completamente le accuse mosse contro di essa dal giudice istruttore. Proprio come un ...