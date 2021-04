Caso Grillo, Macina (M5s) ritratta: «Un equivoco, sono rammaricata». Bongiorno insiste: «Da lei accuse farneticanti, si dimetta» (Di venerdì 23 aprile 2021) «sono incredula per l’equivoco che è nato». Anna Macina, sottosegretaria alla Giustizia in quota M5s, fa un passo indietro sulle dichiarazioni di ieri riguardo al video pubblicato da Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro, implicato in un’inchiesta per stupro: «So bene che il ruolo da me ricoperto implica il rispetto e il riserbo per le indagini in corso – ha detto in una dichiarazione riportata in un articolo de Il Fatto Quotidiano -. Il mio intento era quello di sgombrare il campo da equivoci, invitando tutti ad un passo indietro rispetto alla vicenda giudiziaria. Doppiamente rammaricata, dunque, che sia stata interpretata come un’accusa o un’ingerenza». Ieri, 22 aprile, Macina, intervistata dal Corriere della Sera, aveva detto a proposito di un video agli atti dell’inchiesta, ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 aprile 2021) «incredula per l’che è nato». Anna, sottosegretaria alla Giustizia in quota M5s, fa un passo indietro sulle dichiarazioni di ieri riguardo al video pubblicato da Beppein difesa del figlio Ciro, implicato in un’inchiesta per stupro: «So bene che il ruolo da me ricoperto implica il rispetto e il riserbo per le indagini in corso – ha detto in una dichiarazione riportata in un articolo de Il Fatto Quotidiano -. Il mio intento era quello di sgombrare il campo da equivoci, invitando tutti ad un passo indietro rispetto alla vicenda giudiziaria. Doppiamente, dunque, che sia stata interpretata come un’accusa o un’ingerenza». Ieri, 22 aprile,, intervistata dal Corriere della Sera, aveva detto a proposito di un video agli atti dell’inchiesta, ...

