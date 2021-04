Caso figlio Beppe Grillo, Cartabia a Macina: “Posizione istituzionale richiede riserbo” (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Caso del video di Beppe Grillo sull'inchiesta nei confronti del figlio, accusato di stupro da una 19enne, scuote anche la politica e il ministero della Giustizia. Alla base le parole della sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina (M5s), che dopo gli attacchi della Lega ha criticato in un'intervista al Corriere della Sera Giulia Bongiorno, legale di Ciro Grillo: "Non si capisce se Giulia Bongiorno parla da difensore (che ha quel video), o da senatrice che passa informazioni al suo capo di partito di cui è anche difensore. Mi ha gelato sentirla dire che porterà il video di Grillo in Tribunale, lasciando intendere che il comportamento del papà ricadrà sul figlio". Parole che hanno fatto infuriare il Carroccio e che hanno portato a un incontro con la ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 23 aprile 2021) Ildel video disull'inchiesta nei confronti del, accusato di stupro da una 19enne, scuote anche la politica e il ministero della Giustizia. Alla base le parole della sottosegretaria alla Giustizia Anna(M5s), che dopo gli attacchi della Lega ha criticato in un'intervista al Corriere della Sera Giulia Bongiorno, legale di Ciro: "Non si capisce se Giulia Bongiorno parla da difensore (che ha quel video), o da senatrice che passa informazioni al suo capo di partito di cui è anche difensore. Mi ha gelato sentirla dire che porterà il video diin Tribunale, lasciando intendere che il comportamento del papà ricadrà sul". Parole che hanno fatto infuriare il Carroccio e che hanno portato a un incontro con la ...

