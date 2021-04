Casanova | ovvero la meraviglia infinita del desiderio maschile

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 23 aprile 2021) La sessualitànel suo stereotipo è vista come grossolana, meccanica, cieca, indistinta, che si propone di raggiungere a ogni costo, con partner intercambiabili, il suo soddisfacimento. Questa visione semplificata e caricaturale ha sì un qualche fondamento, ma manca o travisa molti aspetti della natura, prima fra tutte quella di essere diversificata. Infatti, proprio all’opposto di tale stereotipo, ci si imbatte spesso, in un buon numero di uomini privi di uno spiccato appetito erotico, alcuni poi sembra non ne nutrano alcuno, e se non fosse per un’atavica spinta a riprodursi ignorerebbero tranquillamente l’altro sesso, o proprio il sesso in generale. Uomini di questo tipo dimostrano uno slancio vitale scarso, e guardano pure con un certo fastidio alle smanie altrui. Altri ancora imitano l’atteggiamento famelico e predatorio, ...