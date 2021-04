Casaleggio divorzia dai Cinquestelle tra veleni e accuse. Rousseau: 'Scelta dolorosa ma inevitabile' (Di venerdì 23 aprile 2021) L'individuazione dell'appartamento, anticipato sul Foglio.it, non è stata confermata ufficialmente dai vertici pentastellati ma fonti del Movimento, ufficiosamente, spiegano che l'accordo per l'... Leggi su leggo (Di venerdì 23 aprile 2021) L'individuazione dell'appartamento, anticipato sul Foglio.it, non è stata confermata ufficialmente dai vertici pentastellati ma fonti del Movimento, ufficiosamente, spiegano che l'accordo per l'...

Advertising

VedeleAngela : RT @laperlaneranera: Polvere di Stelle. Casaleggio divorzia dai Cinquestelle tra veleni e accuse. «Rousseau non è neutrale» - Vincenzoiena699 : RT @laperlaneranera: Polvere di Stelle. Casaleggio divorzia dai Cinquestelle tra veleni e accuse. «Rousseau non è neutrale» - laperlaneranera : Polvere di Stelle. Casaleggio divorzia dai Cinquestelle tra veleni e accuse. «Rousseau non è neutrale»… - mattinodinapoli : Casaleggio divorzia dai Cinquestelle tra veleni e accuse. «Rousseau non è neutrale» - sibilla75 : Piattaforma laica?Se mesi fa Casaleggio ha lanciato il suo manifesto, a me sembra che gli interessi governare la li… -