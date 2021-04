'Caro Ministro, sui risarcimenti ritardi inacettabili' (Di venerdì 23 aprile 2021) ... mi creda, le assicuro che sono tante, molte più di quanto non s'immagini e le vedo, le 'leggo', le ... Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo ... Leggi su lapressa (Di venerdì 23 aprile 2021) ... mi creda, le assicuro che sono tante, molte più di quanto non s'immagini e le vedo, le 'leggo', le ... Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo ...

Ultime Notizie dalla rete : Caro Ministro 'Caro Ministro, sui risarcimenti ritardi inacettabili' Egregio Ministro, sono passati ormai oltre quattro mesi dall'alluvione che lo scorso 6 dicembre 2020 ha colpito il Comune di Nonantola e i suoi cittadini provocando considerevoli danni a strutture ...

Francesco difende i libanesi e il Mediterraneo (e riceve Hariri) Ecco perché poco prima del viaggio a Roma del primo ministro incaricato dal Palazzo Presidenziale ... ancora avvolta da un mistero tanto ufficiale quanto caro a molti, visto che il giudice inquirente è ...

