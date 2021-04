Carfagna “Siamo al governo per ricostruire e non per litigare” (Di venerdì 23 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo a Palazzo Chigi per ricostruire il Paese in un momento drammatico di emergenza, non per litigare sul coprifuoco”. Lo dice la ministra per il Sud, Mara Carfagna, in un’intervista a La Stampa. “Non sottovaluto l’importanza di un cambio dell’orario del coprifuoco – aggiunge – perchè spostarlo in avanti di un’ora può portare molte attività a tornare a respirare. Ma la mia preoccupazione è che il duello su questo pur importante argomento oscuri il lavoro enorme che si sta facendo e il senso del centrodestra al governo”, dice Carfagna. “Sapevamo tutti che il partito più sotto pressione in questo governo sarebbe stato la Lega. Ma contano i risultati: la campagna vaccinale che prosegue e le riaperture progressive. Il resto è dinamica politica che ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “a Palazzo Chigi peril Paese in un momento drammatico di emergenza, non persul coprifuoco”. Lo dice la ministra per il Sud, Mara, in un’intervista a La Stampa. “Non sottovaluto l’importanza di un cambio dell’orario del coprifuoco – aggiunge – perchè spostarlo in avanti di un’ora può portare molte attività a tornare a respirare. Ma la mia preoccupazione è che il duello su questo pur importante argomento oscuri il lavoro enorme che si sta facendo e il senso del centrodestra al”, dice. “Sapevamo tutti che il partito più sotto pressione in questosarebbe stato la Lega. Ma contano i risultati: la campagna vaccinale che prosegue e le riaperture progressive. Il resto è dinamica politica che ...

