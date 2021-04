Captain America 4: Marvel al lavoro su un nuovo film (Di venerdì 23 aprile 2021) Captain America 4 potrebbe arrivare prossimamente nelle sale: lo showrunner di The Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman, sta sviluppando il nuovo film. Captain America 4 sembra essere uno dei progetti Marvel in fase di sviluppo e a occuparsene sarà Malcolm Spellman, lo showrunner di The Falcon and the Winter Soldier. Il film potrà contare inoltre sulla collaborazione di Dalan Musson che lavorerà alla stesura della sceneggiatura dopo aver fatto parte del team di autori dello show con star Anthony Mackie e Sebastian Stan. La storia di Captain America 4, considerando il coinvolgimento di Malcolm Spellman, dovrebbe continuare la storia iniziata nella serie Marvel prodotta per Disney+. Nonostante ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 aprile 2021)4 potrebbe arrivare prossimamente nelle sale: lo showrunner di The Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman, sta sviluppando il4 sembra essere uno dei progettiin fase di sviluppo e a occuparsene sarà Malcolm Spellman, lo showrunner di The Falcon and the Winter Soldier. Ilpotrà contare inoltre sulla collaborazione di Dalan Musson che lavorerà alla stesura della sceneggiatura dopo aver fatto parte del team di autori dello show con star Anthony Mackie e Sebastian Stan. La storia di4, considerando il coinvolgimento di Malcolm Spellman, dovrebbe continuare la storia iniziata nella serieprodotta per Disney+. Nonostante ...

