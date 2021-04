Capelli primavera estate 2021 | la frangia lunga e corta è rivoluzionaria

(Di venerdì 23 aprile 2021) Sì, lalo è. Da sempre. Calata sulla fronte, promette di “tagliare via” l’immagine che all’improvviso non ci piace più. Perché la(dal francese, frange) ha il potere di modificare otticamente lineamenti, dimensioni, volumi e contorni di ogni viso (come sapeva già Cleopatra, tra le prime a sfruttarne le possibilità). Laracconta storie di emancipazione al femminile Non a caso, è un “ornamento” spesso associato a storie di emancipazione al femminile. Per esempio… Quella di Louise Brooks e delle Flapper Girls negli Anni 20. Di Bette Davis (nei ‘ 30, con la primariccia). Di Anna Karina, volto della Nouvelle Vague, di Audrey Hepburn e Monica Vitti, nei magici ‘ 60. Monica Vitti nel 1962. Foto Getty Fino ad arrivare a Brigitte Bardot, che ha cambiato radicalmente il modo di portarla, ...

Purtroppo la primavera porta la caduta di capelli per un motivo genetico. Infatti a gennaio aumentano le strutture follicolari che entrano in fase terminale. Di conseguenza ad aprile, dopo il ciclo ...