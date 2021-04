Caos sulle riaperture, oltre al caso dei centri commerciali c’è anche il giallo dei bar (Di venerdì 23 aprile 2021) Polemiche dopo la pubblicazione del testo del decreto riaperture. Il caso dei centri commerciali e il giallo dei bar. Il decreto riaperture si è trasformato in una sorta di campo minato per il governo, costretto a fare i conti con le polemiche sorte prima dell’approvazione del decreto e dopo la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Prima dell’approvazione è andato in scena lo scontro sul coprifuoco, dopo la pubblicazione del testo del decreto riaperture in Gazzetta Ufficiale invece si è aperta la discussione sulle riaperture dei centri commerciali nel weekend. Coronavirus barDecreto riaperture, manca la parte dedicata ai centri ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 aprile 2021) Polemiche dopo la pubblicazione del testo del decreto. Ildeie ildei bar. Il decretosi è trasformato in una sorta di campo minato per il governo, costretto a fare i conti con le polemiche sorte prima dell’approvazione del decreto e dopo la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Prima dell’approvazione è andato in scena lo scontro sul coprifuoco, dopo la pubblicazione del testo del decretoin Gazzetta Ufficiale invece si è aperta la discussionedeinel weekend. Coronavirus barDecreto, manca la parte dedicata ai...

