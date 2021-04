Cannabis terapeutica | non solo il caso di De Benedetto Le storie dei pazienti | ‘Allevia dolore | ma spesso è introvabile Parlamento ci ascolti’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) Affetto da una grave forma di artrite reumatoide che lo immobilizza da anni, il prossimo 27 aprile alle ore 12, Walter Deaffronterà la udienza decisiva del processo che lo vede imputato per coltivazione di sostanza stupefacente in concorso. “Mi assumo la mia responsabilità, questa è una battaglia in cui non ci sonoio, credo nella giustizia e nella legge, mi sento a posto con la mia coscienza” aveva detto al termine dell’udienza di febbraio. Sono diversi infatti iche, trovandosi in condizioni analoghe, hanno deciso di raccontare la propria storia attraverso la campagna Meglio Legale. Come Alfredo Ossino, ex maresciallo Capo della Guardia di Finanza, in congedo a causa di un deficit-funzionale della colonna vertebrale. Oppure la quarantenne Stefania Lavore affetta dalla malattia di Parkinson di origine ...