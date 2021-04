Cannabis terapeutica: Mara, Alfredo e gli altri, storie di un diritto alla cura negato (Di venerdì 23 aprile 2021) Il caso più noto è quello di Walter De Benedetto, affetto da una grave forma di artrite reumatoide, a processo per coltivazione domestica di Cannabis. Ma sono decine le segnalazioni di intoppi medici e burocratici per la terapia del dolore Leggi su repubblica (Di venerdì 23 aprile 2021) Il caso più noto è quello di Walter De Benedetto, affetto da una grave forma di artrite reumatoide, a processo per coltivazione domestica di. Ma sono decine le segnalazioni di intoppi medici e burocratici per la terapia del dolore

Advertising

petergomezblog : Cannabis terapeutica, non solo il caso di De Benedetto. Le storie dei pazienti: ‘Allevia dolore, ma spesso è introv… - Mov5Stelle : 'Nel 2016 mi hanno diagnosticato l’artrite psoriasica. Come molte persone con patologie simili, ho necessità di cur… - repubblica : Cannabis terapeutica, la lettera di Walter De Benedetto a Mattarella: 'Tutelare il mio diritto alla salute' - izziettino : @ChuckieeTheDoll Come dico sempre, anche un bel bagno caldo è terapeutico, e per citare un paziente, la cannabis te… - Piero_Strada : RT @petergomezblog: Cannabis terapeutica, non solo il caso di De Benedetto. Le storie dei pazienti: ‘Allevia dolore, ma spesso è introvabil… -