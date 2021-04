Candidato sindaco e alleanza Pd-M5S a Napoli: intervista al segretario dem Marco Sarracino (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Marco Sarracino, 31 anni, segretario del Pd Napoli alle prese con il laboratorio politico in cui si testa l’esperimento dell’alleanza Pd-Cinque Stelle in una grande città. Quando richiamerà tutto il centrosinistra e i pentastellati al tavolo? “Lunedì alle 18:30. Anche se c’è la partita del Napoli”. Allora spostate l’appuntamento. “No: non fa nulla. Le convocazioni sono già partite”. Del resto, Enrico Letta è stato chiaro: per la fine del mese, o c’è un nome unitario come Candidato sindaco o le primarie. L’ha più incontrato in questi giorni? “No. Ma il rapporto con lui è di reciproca fiducia. Sono in continuo contatto con la segreteria nazionale. E le primarie non ci saranno”. Ci sarà un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minuti, 31 anni,del Pdalle prese con il laboratorio politico in cui si testa l’esperimento dell’Pd-Cinque Stelle in una grande città. Quando richiamerà tutto il centrosinistra e i pentastellati al tavolo? “Lunedì alle 18:30. Anche se c’è la partita del”. Allora spostate l’appuntamento. “No: non fa nulla. Le convocazioni sono già partite”. Del resto, Enrico Letta è stato chiaro: per la fine del mese, o c’è un nome unitario comeo le primarie. L’ha più incontrato in questi giorni? “No. Ma il rapporto con lui è di reciproca fiducia. Sono in continuo contatto con la segreteria nazionale. E le primarie non ci saranno”. Ci sarà un ...

