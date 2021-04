Can Yaman si diletta nel trailer di Mr Wrong – Lezioni d’Amore (su Canale 5 in prima serata e daytime) – Video e foto (Di venerdì 23 aprile 2021) Can Yaman in Mr Wrong - Lezioni d'Amore “Il Dio dell’amore no ma quello della bellezza può darsi“. A parlare è Can Yaman, nei panni dello spavaldo Özgür Atasoy, protagonista di Mr Wrong (titolo originale Bay Yanlis). Canale 5 ha appena diffuso un lungo trailer della prossima produzione turca a varcare i confini italici. La dizy avrà come sottotitolo: “Lezioni d’Amore“. Il personaggio di Yaman, che ama dilettarsi con le donne, darà consigli d’Amore alla sua vicina Ezgi ?nal (Özge Gürel, già protagonista di Bitter Sweet), molto diversa da lui. E indovinate un po’… i due finiranno per innamorarsi. Mr Wrong – Lezioni d’Amore andrà in ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 23 aprile 2021) Canin Mrd'Amore “Il Dio dell’amore no ma quello della bellezza può darsi“. A parlare è Can, nei panni dello spavaldo Özgür Atasoy, protagonista di Mr(titolo originale Bay Yanlis).5 ha appena diffuso un lungodella prossima produzione turca a varcare i confini italici. La dizy avrà come sottotitolo: ““. Il personaggio di, che amarsi con le donne, darà consiglialla sua vicina Ezgi ?nal (Özge Gürel, già protagonista di Bitter Sweet), molto diversa da lui. E indovinate un po’… i due finiranno per innamorarsi. Mrandrà in ...

Advertising

QuiMediaset_it : #MrWrong - lezioni d’amore, la serie con Can Yaman e Ozge Gurel prossimamente su Canale 5 - MediasetPlay : La ricetta dell'amore non è fatta solo di ingredienti... per metterli insieme occorre un maestro. E quel maestro è… - VanityFairIt : «La nostra storia d’amore è vera, c’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui ha abbandonato i social per ques… - manu86anto : RT @MediasetPlay: La ricetta dell'amore non è fatta solo di ingredienti... per metterli insieme occorre un maestro. E quel maestro è Can Ya… - Catia90184189 : RT @BarbaraColosimo: IG: È TORNATOOOOOOOO CAN YAMAN ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? GRAZIE #CANYAMAN -