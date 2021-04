Campania zona gialla, ecco i dati: indice Rt a 0.92, premiata la bassa occupazione dei posti letto e i buoni numeri dei vaccini (Di venerdì 23 aprile 2021) Epidemia e restrizioni, la Campania, a sorpresa, agguanta la zona gialla: dopo una lunga analisi, un approfondimento certosino dei dati e un'attenta valutazione dell'attuale pressione... Leggi su ilmattino (Di venerdì 23 aprile 2021) Epidemia e restrizioni, la, a sorpresa, agguanta la: dopo una lunga analisi, un approfondimento certosino deie un'attenta valutazione dell'attuale pressione...

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, ipotesi zona gialla dal 26 aprile - stebellentani : La Campania ha due delle 11 province italiane con numeri da zona rossa, è da tempo tra le peggiori nel rapporto tra… - cronachedi : Campania da lunedì in zona gialla: via allo spostamento tra regioni - Chanelforesta82 : RT @NapoliToday: #Cronaca Campania zona gialla, le nuove regole: ecco cosa si potrà fare e cosa no - RITADILULLO1 : @marcocadoni @SardegnaG Più o meno come in Campania in zona rossa allora. -