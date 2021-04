Campania, indice di contagio ancora al 10% e 49 decessi: il bollettino di oggi 23 aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono poco meno di 2mila i positivi del giorno in Campania secondo il bollettino dell’Unità di crisi di oggi, 23 aprile. Sono più di 19mila i tamponi effettuati. In percentuale, significa che è positivo il 10,02% dei test, mezzo punto percentuale in più di ieri quando l’indice di contagio era al 9,52%. Si registrano 49 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono poco meno di 2mila i positivi del giorno insecondo ildell’Unità di crisi di, 23. Sono più di 19mila i tamponi effettuati. In percentuale, significa che è positivo il 10,02% dei test, mezzo punto percentuale in più di ieri quando l’diera al 9,52%. Si registrano 49 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

