“Campania in zona gialla da lunedì”, la svolta nei dati dell’ISS: si attende il Governo (Di venerdì 23 aprile 2021) In pochi ci credevano. Eppure potrebbe diventare presto realtà. Secondo i dati del monitoraggio dell’Istituto Superiore della Sanità, la Campania sarà zona gialla a partire dal 26 aprile insieme ad altre 13 regioni. Campania in zona gialla, lo dice il monitoraggio dell’Istituto Superiore della Sanità L’esame combinato dei dati epidemiologici, dell’Rt e dei ricoveri ospedalieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 aprile 2021) In pochi ci credevano. Eppure potrebbe diventare presto realtà. Secondo idel monitoraggio dell’Istituto Superiore della Sanità, lasaràa partire dal 26 aprile insieme ad altre 13 regioni.in, lo dice il monitoraggio dell’Istituto Superiore della Sanità L’esame combinato deiepidemiologici, dell’Rt e dei ricoveri ospedalieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

stebellentani : La Campania ha due delle 11 province italiane con numeri da zona rossa, è da tempo tra le peggiori nel rapporto tra… - _alemirai : Campania in zona gialla? ?????? - infoitinterno : Campania in zona gialla, ANSA: 'Da lunedì 26 aprile' - _SiGonfiaLaRete : ULTIMISSIME COVID - #Campania in zona gialla, ecco da quando - bizcommunityit : Campania, Lazio e Lombardia zona gialla, Puglia in bilico. Darsegna rossa, 4 arancioni. Rt a 0,81 -