Campania | il bollettino Covid | 1 970 positivi | tasso al 10%

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 1.970, di cui 687 con sintomi e 1.283 asintomatici, a fronte di 19.653 tamponi molecolari processati. Si registrano 49 deceduti, di cui 27 morti negli ultimi due giorni e 22 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Le persone guarite sono 1.913. La situazione posti letto: 146 posti occupati su 656 in terapia intensiva; 1.513 posti occupati su 3.160 in degenza ordinaria. L'articolo ilNapolista.

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (23 aprile 2021) Ecco l’aggiornamen… - T7TorreSette : #Coronavirus #Campania, il bollettino del 23 aprile 2021: quasi 2mila nuovi contagi, altri 49 decessi… - tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino della Campania: 1.970 positivi su meno di 20mila tamponi - puntomagazine : Ecco il nuovo bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania sulla situazione attuale relativa alla diffusio… - _insonnia : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (23 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento??… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania bollettino

Ecco ildell'emergenza Coronavirus dellaaggiornato a venerdì 23 aprile 2021. Prosegue incessantemente il lavoro di analisi della curva epidemiologica per quel che concerne il territorio ......lunedì 26 aprile con il ritorno della zona giallaCovid del 23 aprile Questi i dati dell'indice di contagio Rt regione per regione: Abruzzo, 0.84 Basilicata, 1.24 Calabria, 1.03, ...Sono 49 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania, 27 dei quali sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 22 sono avvenuti in precedenza ...Aumentano i nuovi positivi e cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus ... asintomatici e 687 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi ...