Campagna vaccinale anti-COVID, i dati delle somministrazioni in Irpinia (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L'ASL di Avellino comunica ad oggi sono 115.289 le dosi di vaccino somministrate nell'ambito della Campagna vaccinale anti-COVID 19, di cui: – 82.482 prime dosi ( il 25% circa della popolazione adulta) – 32.807 seconde dosi ( il 10 % circa della popolazione adulta) Attualmente l'Azienda Sanitaria Locale è impegnata nella vaccinazione delle categorie prioritarie, secondo il Piano vaccinale, con il completamento della vaccinazione per gli over 80 non deambulanti, i fragili e i disabili, oltre alle altre categorie previste come caregiver, over 70 e over 60. Over 80 Fragili Disabili Caregiver Over 70 Over 60 Adesioni 25.487 31.781 2.478 7.317 22.657 18.404 Vaccino I ...

Ultime Notizie dalla rete : Campagna vaccinale Scende ancora l'Rt: 0,81. Ieri record di vaccini: oltre 370mila Un segnale importante che dimostra come la campagna vaccinale stia andando nella giusta direzione. Nell'ultimo mese si è registrato un aumento del 50% di inoculazioni rispetto al mese precedente. Le ...

Fimmg Bari - Calabrese: "Medici di famiglia pronti a far venire meno l'adesione alla campagna vaccinale" 23/04/2021 Calabrese: "Medici di famiglia pronti a far venire meno l'adesione alla campagna vaccinale" Bari, 22 Aprile 2021. "La medicina generale barese è pronta ad interrompere l'adesione alla campagna vaccinale per il Covid 19." - dichiara Nicola Calabrese, Segretario Fimmg Bari, ...

Campagna vaccinale, si cambia: target specifici per ciascuna regione IL GIORNO In campo l'Esercito, 500 vaccini al giorno L'INAUGURAZIONEPADOVA Con i primi duecento vaccinati prende il via la campagna vaccinale all'ex ospedale militare di Padova. Il nuovo polo, che si inserisce nella rete dell'Ulss 6 ...

La scommessa rischiosa sui consumi In attesa del Recovery fund, la tentazione di alcuni governi potrebbe dunque essere di scommettere sui consumi. Ma il rapporto la Commissione suggerisce di non farlo. “L’anali ...

