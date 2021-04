Campagna di vaccinazione, Figliuolo: "Superate 380mila dosi in un giorno" (Di venerdì 23 aprile 2021) Magari non si arriverà ai famosi 500mila vaccini al giorno entro la fine del mese di aprile così come aveva paventato il generale Figliuolo, ma l'obiettivo inizia ad essere messo nel mirino. Ieri, infatti,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 23 aprile 2021) Magari non si arriverà ai famosi 500mila vaccini alentro la fine del mese di aprile così come aveva paventato il generale, ma l'obiettivo inizia ad essere messo nel mirino. Ieri, infatti,...

Advertising

reportrai3 : Lorenzo Gubian viene nominato amministratore unico di Aria. È l'uomo che ha redatto una relazione in cui si identif… - marcodimaio : La campagna di #vaccinazione procede bene ed incrementa il ritmo. Ieri record di vaccinazioni in Italia: 347.279… - MiC_Italia : Sbocciano anche sul web le primule simbolo della campagna di vaccinazione anti #COVID?19. Sono le rappresentazioni… - UILTECNAZIONALE : Il paese sta riaprendosi, lo deve fare in #sicurezza, lo deve fare sviluppando la campagna di #vaccinazione. Qui i… - Zuni37098945 : Testimonianza di una caposala inglese sulla campagna di vaccinazione -