Cambiamento meteo | e fin Maggio molti temporali | grandinate

(Di venerdì 23 aprile 2021) Prima il caldo sì, ma poi chissà… Recentemente abbiamo parlato di un mese dicapace di stravolgere le carte in tavola e potrebbe essere così anche quest’anno. Non neghiamo la possibilità che il quadroclimatico possa orientarsi verso l’Estate, ma potrebbe trattarsi di fiammate d’aria calda temporanee. La prima, imponente, potrebbe interessarci nel corso della prima decade mensile. Poi però occhio alle novità. Ad oggi non sembrano esserci i presupposti per lunghi periodi anticiclonici, tutt’altro. La perturbazioni atlantiche potrebbero non aver esaurito la loro influenza e potrebbero riversarsi con decisione sul Mediterraneo. A tal proposito possiamo dirvi che alcuni tra i più importanti modelli stagionali ipotizzano un mese diall’insegna della variabilità. Variabilità significa rapidi cambiamenti di fronte, ...

Il cambiamento determinato dal coronavirus nella scuola ha avuto un impatto molto forte sulla quotidianità che ha reso tutti più fragili, ansiosi e preoccupati. La preoccupazione per la salute propria ...