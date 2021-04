Call of Duty Warzone, 'i cheater stanno rovinando uno dei migliori giochi della mia vita' afferma il director (Di venerdì 23 aprile 2021) Call of Duty Warzone è stato un vero successo per Activision fin dal suo arrivo, ma è sempre stato piagato dai cheater che ogni giorno rovinano l'esperienza dei giocatori. Attraverso un'intervista, il director Amos Hodge si è detto "sconvolto" dal fatto che i cheater stiano "rovinando alcuni dei migliori lavori" che abbia mai fatto. "La gestione dell'hacking è monitorata dal nostro team di sicurezza", ha detto. "Ma quello che dirò è che abbiamo strumenti di segnalazione, banniamo un sacco di persone e nessuno odia i cheater più di noi. Realizziamo questo contenuto per i giocatori e mentre loro sono arrabbiati perché le partite vengono rovinate, io sono sconvolto dal fatto che si stia rovinando uno dei ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 aprile 2021)ofè stato un vero successo per Activision fin dal suo arrivo, ma è sempre stato piagato daiche ogni giorno rovinano l'esperienza dei giocatori. Attraverso un'intervista, ilAmos Hodge si è detto "sconvolto" dal fatto che istiano "alcuni deilavori" che abbia mai fatto. "La gestione dell'hacking è monitorata dal nostro team di sicurezza", ha detto. "Ma quello che dirò è che abbiamo strumenti di segnalazione, banniamo un sacco di persone e nessuno odia ipiù di noi. Realizziamo questo contenuto per i giocatori e mentre loro sono arrabbiati perché le partite vengono rovinate, io sono sconvolto dal fatto che si stiauno dei ...

