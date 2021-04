Calciomercato Inter, si pensa al dopo Handanovic: due nomi nel mirino (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Inter sta iniziando a pensare al futuro e andrà alla ricerca di un vice Handanovic che possa raccogliere la sua eredità: due nomi nel mirino L’Inter si proietta verso il futuro e va alla ricerca di un portiere che in un primo momento possa fare il vice di Handanovic e successivamente raccoglierne l’eredità: i nomi sul taccuino di Beppe Marotta sono due. Come riporta la Gazzetta dello Sport i nerazzurri sarebbero Interessati ai profili di Juan Musso e Marco Silvestri: il primo già nel giro della nazionale costa 20 milioni, il secondo sarebbe più accessibile avendo già 30 anni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) L’sta iniziando are al futuro e andrà alla ricerca di un viceche possa raccogliere la sua eredità: duenelL’si proietta verso il futuro e va alla ricerca di un portiere che in un primo momento possa fare il vice die successivamente raccoglierne l’eredità: isul taccuino di Beppe Marotta sono due. Come riporta la Gazzetta dello Sport i nerazzurri sarebberoessati ai profili di Juan Musso e Marco Silvestri: il primo già nel giro della nazionale costa 20 milioni, il secondo sarebbe più accessibile avendo già 30 anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

calciomercatoit : ????#Inter, #Samsung in corsa per la sponsorizzazione: contatti anche con la #SerieA per la nuova sala Var - infoitsport : Calciomercato Inter, certi amori non finiscono: accelerata per il bomber - LiveCalciomerc1 : #Calciomercato Secondo @estadiodeportivo l' #Inter avrebbe trovato un'intesa di massima con l'entourage di Aïssa… - hooky75 : RT @nonleggerlo: Una delle tante chicche contenute nel libro di @DiMarzio 'Grand Hotel Calciomercato' — (#RealMadrid #Inter #FlorentinoPer… - infoitsport : Calciomercato Inter: un'italiana ha provato a soffiare Hakimi a Marotta -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Inter, Zamorano: 'Così ho inventato un numero mitico' Commenta per primo Intervistato da StarCasinò Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Ivan Zamorano, ha raccontato l'aneddoto del numero 18. 'Dopo il Mondiale di Francia, Ronaldo tornò molto giù di morale. A quel punto mi chiamarono Massimo Moratti e Sandro Mazzola chiedendomi ...

Inter, nessun dubbio sul futuro di Conte: il tecnico vorrà.... Commenta per primo Antonio Conte allenerà l'Inter anche il prossimo anno, questo è quanto affermano con sicurezza dagli studi di Sky . 'Conte resta all'Inter? Non credo ci siano grandi dubbi. Fra un po' vincerà il titolo e ha un contratto ancora per un anno, anche importante economicamente. Non credo proprio che ci sia la possibilità che Antonio vada ...

Calciomercato Inter: Conte e un colpo già individuato per la nuova stagione Calciomercato.com Programma giornaliero, squadra in campo in mattinata Si continua a correre anche oggi in quel di Peschiera: i gialloblù infatti proseguono nella preparazione della gara in programma domenica contro l’Inter.

LIVE – Tutti gli assist di giornata: la decisione su Mertens, +1 a Lozano e Zielinski Inter, Conte chiede chiarezza ... Pioli l'uomo giusto' del 22/04/2021 alle 23:20 Come vi ha raccontato Calciomercato.com nelle scorse settimane, era nell'aria ed ora è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic ...

Commenta per primo Intervistato da StarCasinò Sport, l'ex attaccante dell', Ivan Zamorano, ha raccontato l'aneddoto del numero 18. 'Dopo il Mondiale di Francia, Ronaldo tornò molto giù di morale. A quel punto mi chiamarono Massimo Moratti e Sandro Mazzola chiedendomi ...Commenta per primo Antonio Conte allenerà l'anche il prossimo anno, questo è quanto affermano con sicurezza dagli studi di Sky . 'Conte resta all'? Non credo ci siano grandi dubbi. Fra un po' vincerà il titolo e ha un contratto ancora per un anno, anche importante economicamente. Non credo proprio che ci sia la possibilità che Antonio vada ...Si continua a correre anche oggi in quel di Peschiera: i gialloblù infatti proseguono nella preparazione della gara in programma domenica contro l’Inter.Inter, Conte chiede chiarezza ... Pioli l'uomo giusto' del 22/04/2021 alle 23:20 Come vi ha raccontato Calciomercato.com nelle scorse settimane, era nell'aria ed ora è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic ...