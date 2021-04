Calcio: Messi raggiunge Ronaldo, almeno 25 gol in campionato in 12 stagioni (Di venerdì 23 aprile 2021) Madrid, 23 apr. (Adnkronos/Dpa) - Lionel Messi ha raggiunto i 25 gol nella Liga in stagione nella vittoria del Barcellona sul Getafe, e così facendo ha eguagliato un'impresa di Cristiano Ronaldo. Il doppio gol del capitano del Barcellona nella vittoria per 5-2 di giovedì significa che lui e Ronaldo sono gli unici giocatori dei "primi cinque" campionati europei ad aver segnato almeno 25 gol in 12 stagioni diverse in questo secolo. A differenza di Ronaldo, Messi ha raggiunto la sua serie di stagioni con almeno 25 gol raggiungendo il record in stagioni consecutive, a partire dal 2009-10. Mentre Ronaldo ha avuto stagioni simili per il Manchester United, il Real Madrid e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Madrid, 23 apr. (Adnkronos/Dpa) - Lionelha raggiunto i 25 gol nella Liga in stagione nella vittoria del Barcellona sul Getafe, e così facendo ha eguagliato un'impresa di Cristiano. Il doppio gol del capitano del Barcellona nella vittoria per 5-2 di giovedì significa che lui esono gli unici giocatori dei "primi cinque" campionati europei ad aver segnato25 gol in 12diverse in questo secolo. A differenza diha raggiunto la sua serie dicon25 golndo il record inconsecutive, a partire dal 2009-10. Mentreha avutosimili per il Manchester United, il Real Madrid e ...

