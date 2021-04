Calcio, l’UEFA ufficializza le sedi degli Europei 2021 e non ci saranno sanzioni per i club “dissidenti” (Di venerdì 23 aprile 2021) Arrivano novità importanti relativamente agli Europei 2021 di Calcio. L’Esecutivo dell’UEFA ha confermato la presenza di Monaco di Baviera e ha quindi delineato il quadro della situazione relativamente alla composizione del torneo. saranno undici le città sedi della rassegna continentale itinerante: Roma, Copenaghen, Bucarest, Amsterdam, Budapest, Glasgow, Baku, Londra, Monaco di Baviera, Siviglia e San Pietroburgo. In merito alla questione “Super Lega”, diversi club hanno chiesto di intervenire contro chi aveva proposto questo cambiamento radicale, ma la linea voluta dal presidente Ceferin è quella della diplomazia e quindi i programmi relativi alle semifinali di Champions League Real Madrid-Chelsea e Manchester City-PSG andranno avanti regolarmente. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) Arrivano novità importanti relativamente aglidi. L’Esecutivo delha confermato la presenza di Monaco di Baviera e ha quindi delineato il quadro della situazione relativamente alla composizione del torneo.undici le cittàdella rassegna continentale itinerante: Roma, Copenaghen, Bucarest, Amsterdam, Budapest, Glasgow, Baku, Londra, Monaco di Baviera, Siviglia e San Pietroburgo. In merito alla questione “Super Lega”, diversihanno chiesto di intervenire contro chi aveva proposto questo cambiamento radicale, ma la linea voluta dal presidente Ceferin è quella della diplomazia e quindi i programmi relativi alle semifinali di Champions League Real Madrid-Chelsea e Manchester City-PSG andranno avanti regolarmente. Foto: LaPresse

Advertising

AntoVitiello : Sulla questione #SuperLeague fanno sorridere un paio di cose. Si parla di 'fine del calcio romantico' quando da ann… - pisto_gol : La SuperLega è un business, ideato dai proprietari dei TopClub per sanare i loro deficit con i miliardi di euro de… - NicolaPorro : #SuperLega I valori dello sport erano già morti. O all’improvviso abbiamo scoperto che i paladini del calcio più au… - Vik241076 : RT @Valeria23549267: Le sedi tolte ai paesi baschi alle quali la UEFA non ha dato una valida motivazione. Ora la conoscono, l'idea loro di… - Salvato57477313 : RT @Marco_viscomi: - City testa di ponte per il tradimento, sotto spinta e minacce di Boris Johnson - Qatar, Emirati, Psg e i loro soldi ol… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio l’UEFA Il Presidente Ceferin: calcio mondiale e società uniti contro una Super League chiusa | La UEFA UEFA.com