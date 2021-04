Calcio | il Napoli vince 5-2 la sfida Champions con la Lazio | Insigne trascina gli azzurri 2

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) – Ilparte forte in avvio di ripresa con Mertens che trova Zielinski che scarta Reina e mette dentro ma viene fermato per fuorigioco. Al 6? Meret chiude bene lo specchio della porta a Milinkovic-Savic che calcia da distanza ravvicinata su assist di Leiva. All’8? arriva il tris grazie a un capolavoro di. Il capitano azzurro riceve palla al limite dell’area, guadagna un paio di metri e poi con una parabola a giro beffa Reina sul secondo palo e firma il 3-0. Al 20? i ragazzi di Gattuso calano il poker. Zielinski si libera sulla destra e mette un pallone teso al limite dell’area che Mertens calcia di prima intenzione mettendo la palla all’incrocio dei pali. Cinque minuti dopo arriva il primo gol degli ospiti: Pereira verticalizza per Immobile, che controlla con l’esterno e incrocia sul palo lontano. Al 29? la ...

LAZZARI 5 Poco sfruttato nonostante un inizio convincente da quella parte ilinnalza un muro che è praticamente insuperabile. MILINKOVIC 6 Si vede ammonire per un fallo che Di Bello per un ...Al 29' la Lazio accorcia ancora con Milinkovic - Savic a segno direttamente sudi punizione. ... Ripartenza del, l'attaccante nigeriano riceve in area da Lozano e batte con potenza Reina ...Pioggia di gol a Napoli nel posticipo della trentaduesima di Serie A. Due note liete per la Lazio in una serata storta. Primo gol di Milinkovic al Napoli in Serie A, su calcio di punizione: nessun gio ...La Lazio crolla 5-2 al Diego Armando Maradona di Napoli sotto i colpi della squadra di Gattuso, brava ad interpretare la partita ed a sfruttare gli errori dei biancocelesti in fase difensiva. Questo p ...