Calcio: Esecutivo Uefa, al momento nessuna sanzione per club Superlega (Di venerdì 23 aprile 2021) I membri dell'Esecutivo sono stati informati degli utlimi sviluppi e delle possibili azioni da intraprendere NYON (SVIZZERA) - nessuna decisione da parte del Comitato Esecutivo Uefa, in merito alla ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) I membri dell'sono stati informati degli utlimi sviluppi e delle possibili azioni da intraprendere NYON (SVIZZERA) -decisione da parte del Comitato, in merito alla ...

Advertising

enrick81 : @AgoCannella @famigliasimpson @Tvottiano @napoliforever89 @alessio_gaudino @OltreTv @DarioL46 @tw_fyvry @CIAfra73… - Gazzetta_it : Al via l’esecutivo #Uefa: il primo punto dopo la farsa della #Superlega - sportli26181512 : '#Superlega, #Uefa divisa sulle #sanzioni per #Juve e #RealMadrid': Secondo il quotidiano spagnolo AS, all'interno… - Fprime86 : RT @sportmediaset: #SuperLeague, #Uefa al contrattacco: oggi l'Esecutivo decide sui 12 club 'ribelli'. #SportMediaset - sportli26181512 : Uefa, il comitato decide su sanzioni Superlega e sedi degli Europei 2021: news: E' in corso il Comitato Esecutivo U… -