Calamari gratinati al forno | ottimi per la dieta | versione alternativa alla classica frittura

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ladiè indubbiamente uno dei piatti di mare più gustosi che ci siano. Piace anche a chi non ama particolarmente il pesce. Sicuramente prepararla in casa è piuttosto fastidioso, soprattutto per l’odore di fritto ma, anche se volessimo soprassedere su questo punto, dobbiamo tenere presente che è piuttosto calorica e non esattamente sana. Quindi, se siamo ao semplicemente vogliamo mangiare sano senza rinunciare al gusto, proviamo ial. Gustosi e croccanti, non impesteranno la nostra cucina di odori sgradevoli e la nostra linea sarà salva. Ingredienti per ial400 grammi di, 30 grammi di pan grattato, una manciata di parmigiano ...