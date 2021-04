Calabria: «Sarebbe stupido farsi venire il braccino in questo momento della stagione» (Di venerdì 23 aprile 2021) Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione sua e del Milan: le parole del laterale rossonero Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione del Milan e del finale di campionato. Le dichiarazioni del laterale rossonero. CHAMPIONS LEAGUE – «Sarebbe da stupidi arrivare fino a questo punto, giocare così tante partite bene, soprattutto dopo più di un anno che giochi senza pausa e a ritmi elevati, buttare via tutto perché ti viene il braccino nelle ultime partite. Sei praticamente arrivato al traguardo e sei nel momento in cui devi spingere di più piuttosto che farti venire il braccino. Mancano talmente pochi giorni che dobbiamo essere ancora più ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Davideha parlato ai microfoni di Sky Sportsua e del Milan: le parole del laterale rossonero Davideha parlato ai microfoni di Sky Sportdel Milan e del finale di campionato. Le dichiarazioni del laterale rossonero. CHAMPIONS LEAGUE – «da stupidi arrivare fino apunto, giocare così tante partite bene, soprattutto dopo più di un anno che giochi senza pausa e a ritmi elevati, buttare via tutto perché ti viene ilnelle ultime partite. Sei praticamente arrivato al traguardo e sei nelin cui devi spingere di più piuttosto che fartiil. Mancano talmente pochi giorni che dobbiamo essere ancora più ...

