Cagliari in cerca di punti salvezza | prima Roma e Napoli | poi il Benevento

Il Cagliari si è rifatto sotto per la salvezza e prima del match decisivo col Benevento sfiderà due squadre della parte alta della classifica Il Cagliari è in ripresa, ma ora alla squadra di Leonardo Semplici toccano due sfide alquanto complicate. Domenica alla Sardegna Arena arriva la Roma che dovrà riprendere la marcia dopo il pareggio con l'Atalanta. La gara più difficile arriverà però la settimana successiva quando i sardi faranno visita al Napoli, una delle squadre più in forma del campionato. Soltanto dopo aver superato questi due ostacoli arriverà il match salvezza con il Benevento che al momento dista solo tre punti dal Cagliari.

