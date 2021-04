Burioni: “Abbracci senza mascherina tra vaccinati, io e Zangrillo lo avevamo capito in anticipo” (Di venerdì 23 aprile 2021) Burioni: “Tra vaccinati via la mascherina, io e Zangrillo lo avevamo capito” “Anche l’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) ci dice che tra vaccinati possiamo stare senza mascherina e Abbracciarci, io e Zangrillo lo avevamo capito con un certo anticipo e ci hanno pure criticato”: lo scrive sul suo profilo Twitter il virologo Roberto Burioni. L’esperto, infatti, ha rispostato una foto, scattata qualche settimana prima, in cui lui e il professor Alberto Zangrillo sono ritratti entrambi senza mascherina. “Usciamo dal nostro ospedale alle 20, ci ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 aprile 2021): “Travia la, io elo” “Anche l’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) ci dice che trapossiamo starearci, io elocon un certoe ci hanno pure criticato”: lo scrive sul suo profilo Twitter il virologo Roberto. L’esperto, infatti, ha rispostato una foto, scattata qualche settimana prima, in cui lui e il professor Albertosono ritratti entrambi. “Usciamo dal nostro ospedale alle 20, ci ...

