Buongiorno Vita di Ultimo | il nuovo singolo presentato al Colosseo

(Di venerdì 23 aprile 2021) Esce oggidi, ilinedito disponibile in radio e in digital download. Il brano è statoattraverso un esclusivo evento alieri sera, visibile per 24 ore sulla piattaforma LiveNow.ha aperto l’esibizione con ilbrano, in radio da oggi,, e ha poiuna selezione dei suoi brani più apprezzati. Dieci le canzoni in scaletta, tra i quali anche gli ultimi singoli: 7+3 e 22 Settembre. In– L’evento, canzoni come La Stella Più Fragile Dell’Universo e Pianeti ma anche Piccola Stella e Cascare Nei Tuoi Occhi. La scaletta si è chiusa con Sogni ...

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno Vita

... nonostante per l'occasione fosse completamente vuoto, l'artista è riuscito ad annullare ogni distanza con uno show in streaming che lancia il nuovo singolo '', in onda proprio da ...... gli ospiti e i conduttori che affiancheranno Amadeus I Tre Allegri Ragazzi Morti sono tornati a casa Non è andato tutto liscio ieri sera all'evento in streaming di Ultimo. È stato ...Questa notte Ultimo ha pubblicato il nuovo singolo "Buongiorno vita": la canzone è stata presentata ieri sera con un concerto in streaming registrato all'interno del Colosseo, dove è stata proposta ad ...Al momento non è ancora disponibile alcuna replica del concerto di Ultimo "Buongiorno vita" ma è disponibile su tutti i canali di streaming musicali la nuova canzone dell'artista romano Il cantautore ...