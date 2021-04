Buongiorno Raoul | per il web non ci sono dubbi | il più sexy degli attori italiani sei ancora tu!

(Di venerdì 23 aprile 2021) Classe ’71, fisico statuario e un sorriso che stende tutti!Bova, all’alba dei 50 anni e dopo trent’anni di carriera, èl’attore italiano più amato dal pubblico. Ecco alcune curiosità che lo riguardanoBova nasce a Roma nel 1971, ma le sue originiper metà calabresi e per metà campane. Appassionato di sport e particolarmente portato per il nuoto, durante l’adolescenza si dedica alla carriera agonistica cercando di emergere come nuotatore professionista ma, purtroppo, nonostante la vittoria del campionato italiano giovanile nei 100 metri dorso ( a soli 15 anni) e la quasi qualificazione ai giochi olimpici, i risultati stentano ad arrivare e“appende il costume al chiodo”. Dopo qualche anno di servizio militare e diverse incertezze sul futuro, decide quindi di ...

infoitcultura : Buongiorno Mamma, la vera storia raccontata da Raoul Bova: Angela in coma per 29 anni - BovaSpain : (Scan) Buongiorno mamma RAOUL BOVA - infoitcultura : Buongiorno, mamma: cast e puntate della fiction con Raoul Bova - infoitcultura : Buongiorno Mamma, la vera storia che ha ispirato la fiction con Raoul Bova - infoitcultura : Buongiorno mamma ascolti, Raoul Bova: “Tra i più alti degli ultimi anni” -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno Raoul

...45 la prima puntata di, Mamma!, la nuova fiction che aspettava i telespettatori. Nella prima puntata sono presenti Anna e Guido, interpretati da Maria Chiara Giannetta eBova. Nella ...A commentare gli ascoltimamma è proprioBova , il protagonista della serie. L'attore, sul suo profilo Instagram , ha infatti scritto:che danno a Raoul notorietà e fama a livello nazionale e internazionale. Impossibile ripercorrere brevemente la carriera di Roul Bova (oggi sul piccolo schermo con “Buongiorno Mamma”) così come è ...Buongiorno, mamma!: la trama della fiction con Raoul Bova In casa Borghi si sta per preparare una festa: è il compleanno di Anna (Maria Chiara Giannetta), in coma ormai da sette anni e per i suoi ...