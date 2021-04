Buona l'assistenza sanitaria durante la pandemia per il 47,5% degli italiani (Di venerdì 23 aprile 2021) AGI - Il 47,5% della popolazione italiana è soddisfatto dell'assistenza sanitaria ricevuta durante la pandemia, il 29,5% dà un giudizio medio, mentre il 23% si dichiara insoddisfatto. È il risultato di una indagine statistica condotta dal Laboratorio Mes (Management e Sanità) della Scuola Superiore Sant'Anna attraverso un questionario somministrato a un campione di 12.322 cittadini maggiorenni italiani. L'indagine sul livello di soddisfazione fa parte di un più ampio studio sulla valutazione delle performance dei sistemi sanitari regionali durante la pandemia ed è stata presentata questa mattina durante un seminario online. L'indagine ha riguardato 10 regioni (Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, ... Leggi su agi (Di venerdì 23 aprile 2021) AGI - Il 47,5% della popolazione italiana è soddisfatto dell'ricevutala, il 29,5% dà un giudizio medio, mentre il 23% si dichiara insoddisfatto. È il risultato di una indagine statistica condotta dal Laboratorio Mes (Management e Sanità) della Scuola Superiore Sant'Anna attraverso un questionario somministrato a un campione di 12.322 cittadini maggiorenni. L'indagine sul livello di soddisfazione fa parte di un più ampio studio sulla valutazione delle performance dei sistemi sanitari regionalilaed è stata presentata questa mattinaun seminario online. L'indagine ha riguardato 10 regioni (Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, ...

