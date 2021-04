Buon compleanno prince Louis: foto in bici per festeggiare (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo il compleanno della regina Elisabetta c’è anche un altro ometto da festeggiare! Oggi si celebra il compleanno del principe Louis, terzo genito di William e Kate Middleton. Il piccolo di casa, oggi compie tre anni e per festeggiare questo giorno speciale mamma e papà hanno scelto di condividere con tutto il mondo una nuova foto del bambino che cresce a vista d’occhio. Uno scatto di vita normale, come è nello stile di Kate Middleton: per l’occasione la duchessa di Cambridge ha scelto una immagine di suo figlio mentre è immortalato sulla bicicletta e regala uno dei suoi sorrisi più belli! La foto è stata scattata a palazzo mercoledì, poco prima che il principe Louis partisse per il suo primo giorno alla Willcocks Nursery ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo ildella regina Elisabetta c’è anche un altro ometto da! Oggi si celebra ildel principe, terzo genito di William e Kate Middleton. Il piccolo di casa, oggi compie tre anni e perquesto giorno speciale mamma e papà hanno scelto di condividere con tutto il mondo una nuovadel bambino che cresce a vista d’occhio. Uno scatto di vita normale, come è nello stile di Kate Middleton: per l’occasione la duchessa di Cambridge ha scelto una immagine di suo figlio mentre è immortalato sullacletta e regala uno dei suoi sorrisi più belli! Laè stata scattata a palazzo mercoledì, poco prima che il principepartisse per il suo primo giorno alla Willcocks Nursery ...

acmilan : ?? ?????????????? ????????´ ?? A player defined by elegance and class: happy birthday, @KAKA! Un giocatore caratterizzato da… - SkyArte : Buon compleanno #JackNicholson! Nato a Neptune City, nel New Jersey, ha vinto innumerevoli premi e partecipato a mo… - ale_villarosa : Roma, città fortunata, invincibile e eterna. (Tito Livio) Buon compleanno alla nostra Capitale che merita di esser… - Emanuel09094446 : RT @___SIVI___: Buon compleanno fatina?????? #AuguriMTR - Emanuel09094446 : RT @chrisxdarren: Buon compleanno fatina, sei una donna piena di entusiasmo che non si fa spegnere da nulla, un esempio??????? #AuguriMTR #r… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno La vita in diretta, Alberto Matano: "Vogliamo fare ?" ... ha compiuto 80 anni e ha detto: "Adesso vogliamo fare gli auguri a una donna che amiamo moltissimo: Mara Maionchi oggi compie 80 anni, quindi buon compleanno Mara ". Poi, Alberto Matano , ha aperto ...

Buon compleanno a Cristiana Girelli! Buon compleanno a Cristiana Girelli! L'attaccante azzurra compie 31 anni venerdì 23 aprile 2021

Buon compleanno Indro! LabParlamento Buon compleanno prince Louis: foto in bici per festeggiare Buon compleanno principino Louis: lo scatto è in bici Non è la prima volta che William e Kate scelgono uno scatto semplice, non in posa, per augurare buon compleanno a uno dei loro figli. E anche con ...

Buon compleanno Vespa! Oggi i 75 anni dello scooter più amato al mondo Compie oggi, venerdì 23 aprile, i suoi 75 anni la Vespa, lo scooter della Piaggio che ne depositò il brevetto il 23 aprile del 1946. Da allora la Vespa ha percorso le strade di tutto il mondo, ...

